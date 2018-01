Software interpreta expressões faciais - Link - Estadão

Affdex analisa movimentos diversos do rosto e produz interpretações de emoções a partir deles

Affdex registra elementos faciais FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Através da câmera, o computador registra tudo que se passa no rosto da pessoa filmada: um levantar de sobrancelha, uma testa franzida, um meio sorriso, um sorriso de verdade ou um sorriso sarcástico. A partir dessa leitura, o software conhecido como Affdex interpreta se emoções como alegria, rejeição ou confusão estão sendo transmitidas.

A tecnologia foi desenvolvida pela startup norte-americana Affectiva. Testes iniciais avaliaram se poderia ser usada para saber se uma pessoa gostou de determinado produto ou anúncio. Segundo os resultados, a medição dos movimentos faciais de um indivíduo consegue prever com 75% de precisão se as vendas do produto mostrado irão crescer, diminuir ou permanecer as mesmas. Segundo matéria do MIT Review, uma equipe de avaliadores humanos consegue prever o desempenho de vendas com 70% de acerto.

De acordo com Rosalind Picard, que lidera o grupo de “computação afetiva” no Media Lab do Massachuesetts Institute of Technology (MIT) e cofundou a empresa (Picard deixou a Affetiva, permanecendo apenas como investidora), esse tipo de informação “é muito importante para os negócios” já que o mercado para anúncios de TV nos EUA ultrapassa os US$ 70 bilhões.

As possíveis aplicações não são apenas comerciais. A diretora de ciência da empresa e cofundadora, Rana el Kaliouby, disse ao MIT Review que “empresas podem usar nossa tecnologia para qualquer coisa, de games a entretenimento, passando por educação e aprendizado”. Entre os usos sugeridos nestas áreas está ajudar crianças autistas a ler emoções nos rostos de outras pessoas.

No mês que vem, a Affectiva deve lançar um kit de desenvolvimento de software que permitirá o uso da tecnologia em aplicativos previamente aprovados. A empresa foi lançada quatro anos atrás e já recebeu US$ 20 milhões em investimentos.