Software transforma tudo em tela de toque - Link - Estadão

Ubi Interactive, que funciona com versão para Windows do sensor de movimentos Kinect, já está à venda

Imagem projetada sobre mesa é manipulada através do toque FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Chegou ao mercado a tecnologia que pode transformar qualquer superfície numa tela de toque. Desenvolvida pela startup Ubi para ser usada com o Kinect para Windows, a versão para PC do sensor de movimentos da Microsoft, o software já pode ser encomendado no site da empresa.

Para ser usado, o Ubi Interactive precisa de um computador com Windows 8 (não é possível usar com Mac) e um projetor. O conteúdo da tela do computador é projetado sobre uma superfície qualquer. O Kinect lê os gestos do usuário e traduz para ações na imagem projetada. Segundo o fabricante, o equipamento diferencia entre movimentos como clicar e arrastar, percebendo quando o dedo seleciona um item ou se está simplesmente passeando pela tela.

O uso do software com o Kinect em conjunto com o console XBox não é recomendado pelo fabricante. Segundo o FAQ do site da Ubi, algumas das funcionalidades serão perdidas nessa configuração.

A Ubi faz parte de um grupo de 11 empresas de todo o mundo que participaram do programa acelerador de startups Microsoft Kinect em 2012.

O site traz quatro alternativas de compra. O mais barato possibilita tamanho de tela de até 45 polegadas e custa US$ 149. Os outros três fazem parte de categorias “profissionais” e permitem telas de 100 polegadas. O mais caro custa US$ 1.499.

No blog Kinect for Windows, Anup Chathoth, cofundador e CEO da Ubi Interactive, disse que “eliminamos a necessidade de hardware de tela, reduzindo o custo e estendendo as possibilidades de capacitar telas interativas em lugares onde antes não eram possíveis – como paredes em espaços públicos”.