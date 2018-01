Software visa proteger impressão 3D - Link - Estadão

Tecnologia da Authentise faz “streaming” do desenho para a impressora, sem que a versão digital possa ser copiada

SÃO PAULO – Apesar do rápido avanço e popularização da impressão 3D, uma série de questões legais ainda está em aberto. A principal diz respeito à proteção da propriedade intelectual em uma tecnologia que permite a cópia ilimitada de objetos. É a mesma situação pela qual já passaram os meios fonográfico e editorial e que agora começa a tomar forma no setor da manufatura.

A startup Authentise, localizada no Vale do Silício, promete solucionar a questão com sua tecnologia. O software faz com que desenhos para impressão 3D sejam usados apenas uma vez. Andre Wegner, cofundador e CEO da empresa, declarou ao Technology Review, do Massachussetts Institute of Technology (MIT), que o usuário “não recebe o arquivo do desenho, portanto não pode copiá-lo nem compartilhá-lo”.

A tecnologia é uma espécie de “streaming” das informações do processo de impressão de um objeto. Assim como acontece com a música ou o vídeo, as instruções para a impressão 3D são enviadas diretamente para a impressora e apenas no momento da realização da tarefa. Depois que o processo é concluído, são descartadas. O usuário fica com o objeto impresso, mas a representação digital desaparece.

A empresa criou a ferramenta Sendshapes para proteger desenhos para impressão 3D. Através do site, o usuário pode enviar um arquivo para impressão 3D para ser “protegido” e, depois, encaminhado ao destino final. Conforme diz o vídeo de demonstração (abaixo), “nos certificamos de que o destinatário não veja o arquivo completo”.

O executivo da Authentise disse que a empresa já está em conversas com várias empresas sobre “usar a tecnologia para comprar desenhos online com uma funcionalidade como a do iTunes”. Wegner disse que empresas como a Disney poderiam se beneficiar da tecnologia, permitindo que usuários imprimam um personagem por um preço.

A Authentise tem apenas cinco funcionários, segundo o Technology Review. Foi fundada e tem apoio da Singularity University, uma organização sem fins lucrativos patrocinada pelo Google e pela fundação x Prize.

—-

Leia mais:

• Impressora Metamáquina ganha nova versão

• Gigante da impressão 3D compra MakerBot