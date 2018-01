Solid Snake mais longe das telonas - Link - Estadão

De Luca aponta como motivo o protecionismo que as empresas que produzem games têm com os seus jogos e as marcas que eles representam. Além disso, o produtor teoriza que levar para as telonas um grande sucesso dos consoles não acrescenta muito para o game: “Um filme tem potencial apenas para prejudicar. Se for bem nas bilheterias, provavelmente as empresas não irão vender mais games. São coisas separadas. Quanto maior a franquia for, mais ajuda os filmes. Mas eu não tenho certeza se isso é válido para os games”.

O produtor conta também que as estúdios cinematográficos precisam ter uma autonomia com a marca, a qual as empresas de games não cedem facilmente. “O estúdio precisa ter liberdade para fazer o marketing e distribuir o filme em um nível global”. Porém, apesar de parecer cada vez mais distante, o projeto de levar a criação de Hideo Kojima para o cinema ainda não está sepultado.

Uma entrevista com Kojima, no Collider, sobre a adaptação de Metal gear para o cinema você confere aqui.