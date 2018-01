Som automotivo com bluetooth aposenta de vez os CDs - Link - Estadão

Será que um som automotivo depende diretamente da tradição de quem o fabrica? E o que define tradição, a popularidade ou efetivamente o tempo que uma empresa está no mercado?

Foi com um pouco de desconfiança que pegamos para testar o CEM250, o aparelho de som automotivo da Philips equipado com Bluetooth. Não que a qualidade dos produtos da empresa seja duvidosa, mas é estranho ver um mundo dominado por marcas como Pioneer, Sony e JVC receber um novo competidor. Pensando bem, todos esses fabricantes fazem eletrônicos de consumo além dos aparelhos automotivos…

Além de conectividade Bluetooth, o CEM 250 é compatível com pendrives, cartões de memória do tipo SD e, é claro, CDs. Na teoria, tudo ótimo, mas como o aparelho se comporta na prática?

Deixando o preconceito de lado, levamos o aparelho a uma loja de acessórios para fazer a instalação. A atitude do técnico, ao ver o aparelho, não foi muito animadora: ‘Ih, doutor, esse ai eu não sei não…”

Mas essa primeira impressão foi gradualmente sendo substituída no decorrer da instalação. O CEM250 utiliza conectores padrão, que dispensam o corte de fios e instalação demorada. 90% dos carros lançados após 2007 já conta com esse conector integrado quando vêm com preparação para som automotivo de fábrica.

A potência de saída, 24Wx4, é suficiente para a maioria dos mortais. Quem precisa de mais poder vai ter que investir em módulos de potência, caixas de som mais caras e subwoofers. Mas para quem só quer usar o sistema de som que já vem de fábrica com o carro, o CEM250 está de bom tamanho.

O pequeno microfone que permite que o aparelho funcione como um acessório mãos-livres para o celular, além de discreto, é facílimo de instalar. Ele se conecta por uma pequena entrada na traseira do CEM250 e já vem incluído na caixa.

Um fato curioso: o CEM250 dispensa o uso de estabilizadores de voltagem, coisa corriqueira para aparelhos de som automotivo compatíveis com USB mais baratos. Em aparelhos mais baratos, é preciso gastar em média R$ 50 a mais para evitar que, num pico de tensão na hora da ignição, o pendrive espetado no aparelho não frite.

Tudo instalado, foi hora de testar o que ele era capaz de fazer.

A primeira surpresa boa foi a quantidade de conexões que o CEM 250 possui. Além do USB, frontal e protegido por uma portinha deslizante, ele conta com uma entrada para cabos mini-estéreo na frente, para ser usada com qualquer aparelho que reproduz MP3. O cabinho custa em média R$ 4 e passa o som de qualquer fonte de áudio, como celulares, tocadores de MP3 e até videogames portáteis direto para as caixas de som do carro.

Abrindo a tampa frontal, é revelada a entrada para CDs e, surpresa, uma entrada para cartões SD. Em nossos testes, o CEM 250 reconheceu imediatamente as músicas gravadas no SD, mesmo dentro de pastas. Usar um cartão SD no lugar de um pendrive é ótimo, pois não fica na pendurado na frente do aparelho, preservando a estética e ainda afastando olhares curiosos de eventuais assaltantes.

Para dissuadir os ladrões, o CEM250 tem a frente removível e também pode ser usado com todas as luzes frontais desligadas. Com uma simples configuração, ele só deixa as luzes acesas quando se opera alguma função. Depois de alguns segundos, ele fica apagado. Elegante e discreto.

Ao se introduzir um pendrive na frente do aparelho, imediatamente a reprodução é iniciada. O CEM250 roda MP3 e WMA. Testamos diversos tipos de bitrate, até 320kbps, e o resultado foi perfeito. Além de carregar as músicas rapidamente, o CEM250 as reproduz com boa qualidade sonora, sem distorções indesejadas.

O visor do CEM250 pode ser iluminado por luz azul ou vermelha. O visual da fonte de exibição é meio datado, tem uma cara de rádio-relógio, mas como pode ser desligado, isso não chega a ser um problema.

O teste final foi a conectividade bluetooth. No nosso teste, usamos um HTC S621. Depois de localizar o CEM250 e introduzir uma senha padrão, 0000, os aparelhos foram pareados. No telefone, foi só selecionar a opção hands-free e estéreo para que o CEM250 tivesse acesso total ao áudio proveniente do celular.

Depois, foi só tocar uma música no telefone para o som invadir o carro. A pureza do som foi excepcional. Alguns aparelhos de som compatíveis com bluetooth tem a tendência a deixar o som metalizado, com chiados de compressão digital excessiva. O CEM250 não só conseguiu reproduzir as músicas com fidelidade como ainda deu uma leve melhorada no som das músicas excessivamente comprimidas.

Assim que o telefone tocou, imediatamente o CEM250 parou a reprodução da música e passou para o modo ligação. O som da chamada foi muito bom, e a sensibilidade do microfone foi excepcional. Além de captar bem a voz, o CEM250 ainda conseguiu filtrar um pouco do ruído ambiente.

Por R$ 500, o CEM250 é uma excelente pedida. Ele não é uma pechincha, mas está longe de custar os milhares de reais que outros aparelhos topo de linha. Só de permitir que se rode as músicas direto do computador, usando um pendrive, ele já valeria o preço, mas a adição da entrada SD, a entrada auxiliar e principalmente o excelente bluetooth, o tornam fundamental para quem usa o PC como principal plataforma de aquisição e estocagem de música.