Sonic no jogo do Mario? - Link - Estadão

Mario e Sonic podem voltar a aparecer juntos nos games, dessa vez no jogo Super Mario Galaxy 2 (que é chamado de Green Hill Galaxy). A revista Ngamer informou pelo seu perfil no Twitter que o Sonic será um personagem jogável no game, de acordo com uma fonte da Nintendo.

Os clássicos personagens dos videogames estiveram juntos no game oficial da Olimpíada de Pequim e na Olimpíada de Inverno, em Vancouver. De acordo com a Sega, o Mario & Sonic at the Olympic Winter Games já vendeu 5,67 milhões de unidades.

Sonic também volta aos videogames no Sonic 4: Episode 1, 16 anos depois dos clássicos Sonic 3 e Sonic & Knucles. O game será lançado no meio do ano.