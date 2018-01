Sony anuncia o Playstation 4 - Link - Estadão

Após rumores, Sony apresenta oficialmente o Playstation 4 e suas novidades, mas não revela sua aparência

FOTO: REUTERS/Brendan McDermid

SÃO PAULO – Os boatos se confirmaram. Durante o ’PlayStation Meeting 2013′, evento realizado em Nova York, a Sony anunciou o Playstation 4, sete anos após o lançamento do Playstation 3.

Após um breve fala sobre como os consumidores de game mudaram ao longo dos anos, Andrew House, CEO da Sony Computer Entertainment, foi direto e apresentou o novo console sem surpresa quanto ao nome.

Logo após chamou Mike Cerny, arquiteto de sistemas do console para contar os detalhes da nova máquina. A configuração anunciada para o sistema, “com arquitetura de um supercomputador “, é uma CPU x86, PC GPU e 8GB de memória RAM. Serão 8 núcleos de CPU, fornecendo quase 2 teraflops de desempenho computacional. “O sistema irá suportar uma amplitude de experiências”, afirmou, Cerny

O novo controle será o Dual-Shock 4, que terá como recursos um touch-pad, botão de compartilhamento, entrada para fone de ouvido e um recurso chamado ‘light bar’ que reconhecerá os jogadores.

O Playstation 4 conversará diretamente com o PSVita, o portátil da Sony. Nele será possível jogar alguns games do PS4 por streaming, recurso que ganhou o nome de “remote play”. ”Nosso objetivo a longo prazo é que todos os jogos tenham esse recurso”, disse Cerny.

A exibição das novidades levou duas horas e o visual do novo console não foi apresentado. Sem data definida, a previsão de lançamento é para o fim do ano.

Entre os games anunciados estão títulos como Kill Zone: Shadow Fall, Final Fantasy, Watch Dogs, Diablo III e Deep Down. De acordo com Andrew House praticamente todas as produtoras sem vinculo de exclusividade irão produzir para o PS4.