Sony anuncia serviço de música na nuvem - Link - Estadão

No mesmo dia em que a Apple roubou toda a atenção da mídia com o anúncio de uma reformulação em sua linha de iPods e a criação do Ping (uma rede social voltada para música destinada aos usuários do iTunes), a Sony mostrou na feira de tecnologia IFA, em Berlim, sua aposta para fazer frente a empresa de Steve Jobs no campo da música e vídeo digital. Qriocity (que se pronúncia em inglês “curiosity”) é o nome do serviço de conteúdo por demanda da Sony, que será lançado no final do ano.

Dentro do Qriocity a Sony irá disponibilizar o “Music Unlimited”, um serviço de música na nuvem. Ou seja, os usuários poderão acessar e ouvir milhares de músicas de aparelhos que tiverem conectados à internet. Não ficou claro se só as canções de artistas da Sony estarão disponíveis ou se outras gravadoras vão disponilizar seus catálogos e nem como o novo serviço vai afetar a atuação da Sony dentro do iTunes.

O acesso ao Qriocity será feito por diversos aparelhos da Sony que acessam à internet, como Playstation 3, Walkman, smartphones da Ericsson e nootebooks Vaio.

Essa não é a primeira vez que a Sony tenta entrar com relevância no campo da música na internet. Em 2004 a empresa lançou a Connect, uma loja online de músicas para que as pessoas comprassem as canções e assim pudessem baixá-las para ouvir em aparelhos Sony (sim, quase igual ao “Music Unlimited” tirando o grande detalhe que agora não será necessário fazer o download). A Connect não vingou e foi tirada do ar em 2007. Será que agora vai?

