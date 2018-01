Sony anuncia serviço de streaming de games - Link - Estadão

PlayStation Now terá versão beta até o fim do mês nos EUA; empresa também anunciou 4,2 milhões de PS4 vendidos até fim de 2013

SÃO PAULO – A Sony pode estar prestes a mudar o mercado de games da maneira como o conhecemos hoje, mas a mudança não vem diretamente do PlayStation 4.

Andrew House, da Sony, anuncia o PlayStation Now na CES 2014 FOTO: Reuters

Na tarde desta terça-feira, 7, o CEO da empresa, Kazuo Hirai, anunciou durante o evento da Sony na CES 2014, o lançamento do PlayStation Now, um serviço de streaming de games que permitirá aos jogadores ter acesso aos seus games favoritos através dos consoles da empresa (além do PS4, o PS3 e o PS Vita) e também tablets, TVs e smartphones.

Ainda não foi divulgado se o sistema funcionará por assinatura, se precisará da compra prévia de jogos pelo usuário ou servirá apenas para jogos em demonstração, mas o serviço deve ganhar versão beta nos Estados Unidos até o fim de janeiro, e se expandir até o meio do ano.

A função pode ser testada no estande da companhia japonesa em Las Vegas com o jogo The Last of Us, Beyond, Puppeteer e God of War: Ascension. De acordo com a empresa, não serão necessárias conexões supervelozes para realizar as partidas, mas sim conexões com estabilidade, de maneira que a partida não tenha lags (atrasos no tempo de reação).

Além disso, a empresa anunciou que vendeu 4,2 milhões de unidades do PlayStation 4 até o dia 28 de dezembro, superando em mais de 1 milhão de unidades o concorrente Xbox One, da Microsoft – ontem, a empresa de Bill Gates anunciou ter vendido 3 milhões de exemplares de seu novo console.