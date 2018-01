Sony anuncia tablets com Android - Link - Estadão

Sony entra nesse mercado com dois aparelhos: Sony S, com 9,4”, e o Sony P, com apenas 5,5”

Presidente Kazuo Hirai anuncia tablets na abertura para jornalistas na IFA. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

NOVA YORK/BERLIM – A Sony lançou nesta quarta-feira, 31, um tablet que funciona como um controle remoto universal e um outro modelo dobrável na expectativa de se diferenciar de uma série de concorrentes que já disputam o mercado. Antes apresentados como “S1″ e “S2″, agora os tablets recebem são chamados de “S” e “P”, respectivamente.

A companhia japonesa lançou o modelo S, que possui recursos de controle remoto universal para rádios, decodificadores de TV a cabo e televisores de várias marcas. O aparelho tem um design curvo que se assemelha a uma revista virada para tornar mais simples o uso com uma mão, afirma a companhia.

O tablet S da Sony tem tela de 9,4 polegadas e conexão Wi-Fi. O modelo com 16 GB custará US$ 499 nos Estados Unidos e a versão de 32 GB será vendida por US$ 599, mesmo preço do iPad, da Apple.

O segundo modelo lançado pela companhia, P, tem 4 GB de memória e é equipado com duas telas de 5,5 polegadas que se dobram quando o usuário fecha o aparelho. O modelo também possui conexão de rede celular 4G. A Sony afirmou que o aparelho começará a ser vendido até o final do ano, mas a empresa não divulgou valores pois o modelo será distribuído exclusivamente pela operadora norte-americana AT&T.

Os tablets da Sony vêem com serviço gratuito de downloads de filmes e vídeos e versão de teste de serviço de músicas. Segundo a companhia, os aparelhos também podem ser usados para jogos do PlayStation original.

A Sony afirmou em janeiro que se tornaria a segunda maior fabricante de tablets do mundo, atrás da Apple, até 2012, e deve manter essa meta nesta quarta-feira, em Berlim, quando o presidente-executivo do grupo, Howard Stringer, lançar os aparelhos.

Mas pelo menos um especialista que testou o modelo S não tem tanta certeza disso.

“Eu não acho que ele tem a mesma sensação, design e qualidade de montagem que tanto o iPad 2, quanto o Galaxy Tab, têm agora”, disse Tim Stevens, editor-chefe do blog Engadget.

“Eu honestamente não acho que este será o tablet que realmente catapulte a Sony na liderança da plataforma Android, que é onde precisa estar se quiser ser número 2 do mercado”, acrescentou.

Os tablets da Sony executam o sistema operacional Android, do Google, assim como o Galaxy Tab, da Samsung; e muitos outros modelos de empresas como Acer, Asustek e Motorola.

As vendas mundiais de tablets devem mais que triplicar este ano, para 60 milhões de unidades, segundo a empresa de pesquisa IHS iSuppli. Para 2015, a expectativa é de vendas de 275,3 milhões de unidades.

/Reuters