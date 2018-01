Sony aposenta seu portátil PSP - Link - Estadão

SÃO PAULO – Após 10 anos no mercado, o portátil da Sony deve deixar as prateleiras por uma decisão da empresa em descontinuar o modelo, dedicando somente ao seu sucessor, o PlayStation Vita. A companhia abseada em Tóquio afirmou que o envio de lotes aos Estados Unidos com o PSP se encerraram em janeiro, e devem chegar ao fim no Japão em junho, e na Europa até o fim do ano.

Aos jogadores de do PlayStation Portable no Japão, a empresa promete oferecer descontos na compra de um PS Vita e jogos do console portátil mais recente da marca. Não há informações, no entanto, sobre se o agrado valeria também para usuários de outros países.

Lançado em dezembro de 2014 na esteira do rival Nintendo DS, o PSP chegou a vender 76 milhões de unidades até 2012. O PlayStation Vita, lançado em 2011, teria vendido 8,3 milhões, segundo o VGChartz. Seu rival direto, o Nintendo 3DS, é o líder absoluto dos portáteis bem como dos consoles tradicionais das últimas gerações (sendo dono de 84,4% do mercado), com 44,7 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento, também em 2011.

A Sony publicou relatório em 2013 informando sobre perdas da ordem de US$ 1,3 bilhão no último ano. As perspectivas da empresa para 2014 não melhoram, já que esperam mais um ano no vermelho.