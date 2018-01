Sony Big Brother - Link - Estadão

Em um anúncio inesperado nesta quarta-feira, 21, a Sony entrou em contato com todos os usuários da rede PSN, do PlayStation 3 e mudou alguns parâmetros do acordo de uso do console. Em um documento com quase 1800 palavras, a empresa deixa claro que tem o direito de adicionar ou modificar funcionalidades do aparelho sem prévia comunicação ao usuário.

Depois de ter removido a opção de rodar outro sistema operacional no PS3, na última atualização de sistema, a Sony tem se mostrado bastante protetora com o esquema antipirataria desenvolvido para o PS3. A funcionalidade de modificação remota dos atributos do aparelho já está presente na versão 3.30 do update, que é obrigatória.

O que mais preocupa é a seção 3 do documento:

“De tempos em tempos, SCE (Sony Computer Entertainment) poderá oferecer atualizações, melhorias ou serviços ao seu PS3 para assegurar-se que está funcionando em acordo com as políticas da SCE ou oferecer novos serviços”.

Ou seja: a Sony pode ficar de olho no que você roda em seu console se ele estiver online, e se achar necessário, pode suprimir ou adicionar alguma funcionalidade. Esse é um movimento extremamente truculento da Sony, uma óbvia reação ao anúncio do possível destravamento do PS3 anunciado pelo hacker GeoHotz.

Aí, fica a questão de ouro: o que vale mais, uma rede grátis mas que a qualquer momento pode alterar o seu console ou uma rede paga (no caso do Xbox 360) em que você pode botar a boca no trombone se alguém mudar as regras de uso de repente?

No Brasil, o PS3 ainda não foi lançado oficialmente e não há evidências que o serviço PSN será lançado localmente. A Microsoft do Brasil não disponibiliza o serviço Xbox Live para os usuários do Xbox 360.