Sony cancela estreia de 'A Entrevista' nos cinemas do Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – Na noite da quarta-feira, 18, a Sony decidiu cancelar nos EUA e no Brasil a estreia nos cinemas de A Entrevista, depois de reclamações das principais redes de cinemas norte-americanos. O cancelamento ocorre após ameaças de grupos hackers de gerar um ataque de “proporções semelhantes ao 11 de setembro” caso o filme, que mostra dois jornalistas contratados pela CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un, estreasse nos cinemas no dia 25 de dezembro. O temor dos varejistas era de que a estreia do filme gerasse pânico e atrapalhasse a temporada de Natal.

“À luz da decisão dos cinemas de não exibir A Entrevista, decidimos não ir adiante com o planejamento para a estreia em 25 de dezembro”, disse a empresa em um comunicado distribuído à imprensa norte-americana. No mesmo texto, a Sony Pictures reforçou ainda que estava “entristecida pelo esforço descarado de atrapalhar a distribuição de um filme e causar danos à nossa empresa”, além de reforçar que estava do lado dos realizadores de A Entrevista. Aqui no Brasil, a assessoria de imprensa da companhia divulgou que o cancelamento da estreia, prevista para 29 de janeiro, é “até segunda ordem”.

Ainda não se sabe se o filme poderá estrear nos cinemas ou se chegará ao público por outras formas. Fontes da revista americana Variety, especializada em cinema, afirmam que a estratégia de lançá-lo em vídeo sob demanda é uma das propostas mais bem aceitas dentro da Sony Pictures.

Estrelado por James Franco e Seth Rogen, o filme custou US$ 42 milhões e é tido como a principal causa para os diversos ciberataques à Sony Pictures, que ocorrem há duas semanas. Na primeira invasão, cinco filmes inéditos da empresa – incluindo os novos longas-metragem de Brad Pitt e Jamie Foxx – foram vazados. Dias depois, mensagens internas e senhas de redes sociais e cartões de crédito da Sony Pictures também vieram a público.

Além do prejuízo financeiro – especialistas calculam gastos na ordem de US$ 100 milhões –, a empresa também teve de lidar com a exposição pública de seus executivos. Entre as mensagens internas vazadas, havia ofensas da copresidente da empresa, Amy Pascal, ao presidente americano Barack Obama e à atriz Angelina Jolie, além de informações sobre projetos de filmes ainda no papel – como o da biografia de Steve Jobs e uma animação com o encanador Mario, da Nintendo.