Sony cobrará por jogo online no PS4 - Link - Estadão

Taxa de 10 dólares nos EUA deverá ser cobrada dos jogadores da PlayStation Plus, usada para partidas multiplayer

TÓQUIO – A Sony planeja cobrar uma taxa mensal de 9,99 dólares nos Estados Unidos e de 6,99 euros na Europa em jogos multiplayer online do novo PlayStation 4, cujo lançamento está previsto para o dia 15 de novembro no mundo (29 de novembro no Brasil), publicou o diário de negócios japonês Nikkei, sem citar fontes.

Atualmente, jogos online não cobram taxa mensal e podem ser jogados gratuitamente com o Playstation 3, através da PlayStation Network (PSN).

A Sony planeja cobrar 500 ienes (5 dólares) por mês para games multiplayer no Japão quando o novo console estrear em fevereiro, segundo o Nikkei.

Esta opção mensal de 9,99 dólares foi anunciada pela empresa em junho deste ano, durante a feira E3, disse à Reuters uma porta-voz da Sony Computer Entertainment of America.

Além da opção mensal, a empresa continuará a oferecer seu serviço online de jogos sob uma cobrança anual de 49,99 dólares, ou menos que 5 dólares ao mês, segundo a porta-voz. A Sony planeja tornar o PS4 mais atraente com a inclusão de mais funções de rede social, como a capacidade de conversar com outros jogadores, segundo o Nikkei.

Procurada pela reportagem, a Sony brasileira disse que também adotará a cobrança, conforme já foi anunciado em coletiva de imprensa no último dia 24 de outubro. No Brasil, o plano para a PS Plus custará R$ 20 por mês, ou R$ 99 por ano.

O Xbox One, da Microsoft, maior rival do PS4, também será lançado neste mês, no dia 22 de novembro.

REUTERS, COM REDAÇÃO LINK

