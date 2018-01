Sony compra direitos de livro para fazer filme sobre Snowden - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Será que em breve teremos um filme sobre a saga de Edward Snowden? É o que parece: nesta quarta-feira, 14, a Sony Pictures Entertainment confirmou a compra dos direitos de Sem Lugar Para Se Esconder (Editora Sextante), livro do jornalista inglês Glenn Greenwald sobre o caso. Greenwald, que participará da próxima FLIP, foi um dos responsáveis pela divulgação das informações secretas obtidas pelo informante Snowden através do jornal inglês The Guardian.

O livro, que começou a ser vendido nesta quarta-feira no País, é uma visão pessoal de Greenwald dos acontecimentos do último ano, que levaram à publicação das matérias sobre o escândalo de vigilância da agência de segurança do governo norte-americano e lhe deram o prêmio Pulitzer de jornalismo.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, que produziram os mais recentes filmes do agente secreto James Bond, estarão por trás da versão cinematográfica de Sem Lugar Para Se Esconder. “Estamos muito felizes que Michael, Barbara e Glenn escolherão a Sony para trazer essa história incrivel para a telona, e acreditamos que a participação de Glenn fará com que este seja um grande filme”.

Vale lembrar que a Sony é a responsável por um dos grandes filmes recentes sobre tecnologia: A Rede Social, que conta a história da criação do Facebook, com direção de David Fincher. A empresa ainda detém os direitos sobre Steve Jobs, a biografia escrita por Walter Isaacson, ainda sem previsão para chegar aos cinemas.

Para Sem Lugar Para Se Esconder, ainda será preciso escolher uma equipe toda para fazer o filme, sendo que as previsões mais otimistas dão conta de que a produção deve chegar aos cinemas em 2016.