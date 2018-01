Sony confirma interesse em Windows Phone - Link - Estadão

Executivo da empresa confirmou negociações com a Microsoft para lançar smartphone com o sistema operacional

SÃO PAULO – Um velho boato voltou à tona no início do ano, quando fontes próximas à Sony afirmaram que a empresa teria planos de lançar um smartphone com o sistema operacional Windows Phone na metade deste ano – a empresa atualmente adota o sistema Android.

Nesta sexta-feira, 10, a Sony confirmou essa possibilidade. Em entrevista ao site Tech Radar, o responsável pelo departamento de mobilidade da Sony na Europa, Pierre Perron, falou que a empresa pretende diversificar sua linha de produtos em 2014 porque não quer ser uma marca de um sistema operacional só. “Estamos negociando com outros parceiros, incluindo a Microsoft, para aumentar a variedade de produtos da Sony”, disse.

A afirmação surpreende, já que em 2012, quando especulações sobre uma parceria entre a Sony e a Microsoft também ganharam força no mercado, o gerente de marketing da linha Xperia, Stephen Sneeden, desmentiu os boatos e declarou que “ninguém se preocupa com o Windows Phone”. Outro ponto interessante é que Sony e Microsoft são rivais históricas no mercado de games.

No passado, porém, a Sony já lançou smartphones com Windows Phone: os modelos Sony Ericsson Xperia X1 e o Sony Ericsson Xperia X2.

A Microsoft teria razões para comemorar essa parceria, já que a maioria dos smartphones com seu sistema disponíveis no mercado são da Nokia, além de alguns modelos pouco populares da Samsung e da HTC.