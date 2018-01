Sony confirma venda da sua divisão de computadores - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Sony confirmou em nota a venda da sua divisão de computadores, sob a marca VAIO, para a Japan Industrial Partners Inc. (JIP), um fundo de investimentos.

“Após uma análise detalhada de fatores, incluindo as mudanças drásticas na indústria global de PCs, a carteira global de negócios e estratégias da Sony, a necessidade de continuarmos prestando assistência aos clientes VAIO da Sony, e futuras oportunidades de emprego para o pessoal envolvido no negócio VAIO, a companhia decidiu que se concentrar em sua linha de produtos móveis – smartphones e tablets – transferindo seus negócios de PC para uma nova empresa criada pela JIP seria a solução ideal”, diz a nota.

A Sony afirma que a partir de agora seu foco será em torno das áreas de fotografia, jogos (Playstation) e mobile. A venda deve ser concluída até março; mas o valor não foi informado.

O desenvolvimento de notebooks se encerra. A última linha de produtos deve chegar ao mercado internacional neste primeiro semestre, mas ambas empresas afirmam que a garantia dos produtos presentes no mercado continuam validas.

Televisão

A divisão de televisores será separada do grupo até julho deste ano. Os prejuízos no negócio de televisores vêm há muito atrapalhando os esforços da Sony de competir com gigantes mundiais como Apple e Samsung.

A empresa disse nesta quinta-feira, 6, que a reestruturação cortará 5.000 postos de trabalho e 100 bilhões de ienes (US$ 988 milhões) ao ano em custos fixos no longo prazo.

Com custos de reestruturação subindo ao mesmo tempo em que os negócios principais da empresa com celulares e entretenimento doméstico ficam abaixo das expectativas, a Sony anunciou que espera prejuízo líquido de 110 bilhões de ienes (US$ 1,1 bilhão) no ano fiscal que se encerra em março. Anteriormente, a empresa havia divulgado expectativa de lucro de 30 bilhões de ienes.

Puxada por um forte desempenho em sua unidade de serviços financeiros no trimestre de outubro a dezembro, a Sony divulgou um lucro operacional de 90,3 bilhões de ienes no trimestre, alta ante os 46,43 bilhões do ano anterior. O número ficou acima da previsão média de 71,9 bilhões de ienes obtido entre estimativas de seis analistas pesquisados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

Com negócios principais como smartphones, PCs, TVs e áudio mais fracas do que o esperado durante os primeiros nove meses do ano fiscal, a Sony cortou a estimativa de lucro operacional para o ano inteiro de 170 bilhões para 80 bilhões de ienes.

/com Reuters