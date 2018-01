Sony disponibilizará biblioteca de games do PSP para download - Link - Estadão

A Sony anunciou que vai liberar todos os games já lançados para o portátil PSP para serem baixados pela sua loja online.

Além de dar um gás para o sucesso do PSP Go, modelo do portátil que não utiliza discos, a Sony finalmente oficializa o que os pirateiros fazem desde que o PSP foi lançado, isto é, disponibilizar os jogos em formato digital. A única diferença é que finalmente a Sony vai receber por isso.

O conceito de mídia física em videogames portáteis é inviável. É muito desagradável sair por ai levando um monte de cartuchinhos ou discos.

Fora que o jogador quer um aparelhinho que faça de tudo, acesse a internet, visualize fotos, toque música e, é claro, rode bons jogos.

A Sony sacou isso em 2004, quando lançou o PSP. A Nintendo deu risada. Passados alguns anos, a própria Nintendo foi obrigada e rever sua posição e introduziu a capacidade de rodar multimídia no portátil DSi, motivada em parte pela escalada de vendas do PSP no Japão.

É questão de tempo para a Nintendo adotar a mesma postura de venda de games. Sai mais barato vender, os lançamentos acontecem mais rápido, todo mundo ganha nesse modelo.

E, de verdade, a pirataria vai continuar acontecendo como sempre, pois tem gente que não gosta de pagar pelos jogos, digitais ou não. Mas isso é outra história.