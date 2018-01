Sony divulga preços de novos smartphones - Link - Estadão

Novos Xperias ficam entre R$ 899 e R$ 1.799; Sony Tablet custará R$ 1.649

SÃO PAULO – A Sony divulgou nesta sexta-feira, 25, os preços no Brasil de seus novos dispositivos móveis. O anúncio foi feito numa apresentação para a imprensa que contou com a presença de seu CEO mundial, Kazuo Hirai.

O tablet da empresa, conhecido no exterior como Tablet S e aqui como Sony Tablet, sairá por R$ 1.649 (conforme revelado pelo Link na edição de 14 de maio). O aparelho tem tela de 9,4 polegadas, capacidade de armazenamento de 32 GB, câmera de 5 MP e sistema operacional Android 4.0. A conectividade é Wi-Fi apenas.

Na falta de uma opção do tablet com 3G, a Sony enfatizou sua tecnologia NFC, que garante interconectividade total entre todos seus aparelhos. O usuário pode assim mandar conteúdo (músicas, fotos, vídeos) do tablet para a Smart V, do smartphone para o som do carro e assim por diante.

É em nome dessa conectividade total que a empresa está fabricando apenas smartphones no Brasil. Na coletiva foram apresentados os três novos modelos Sony Xperia (os primeiros da fase pós-Sony Ericsson) com seus respectivos preços: Xperia U por R$ 899, Xperia P por R$ 1.399 e Xperia S por R$ 1.799.

O top de linha Xperia S vem com câmera de 12.1 MP e processador duplo de 1,5 GHz. Grava em Full HD e captura imagens panorâmicas em 2D e 3D. Sua memória interna é de 32 GB. O atrativo maior do Xperia P, o modelo logo abaixo, é sua tela extremamente brilhante. Seu armazenamento é de 16 GB e a camêra tem 8 MP. O smartphone mais barato é o Xperia U, que, como o Xperia P, tem processador dual-core de 1 GHz. Sua câmera é de 5 MP.

Todos os produtos estarão nas lojas a partir do começo de junho.

A presença do CEO prova a importância do Brasil para a gigante japonesa. Em 2011, o País passou de 17º para 4º maior mercado da empresa, atrás de China, Japão e EUA. E tem se saído melhor que os EUA e Japão, onde a empresa tem patinado nos resultados. Entre abril de 2011 e março de 2012, segundo dados da empresa, a Sony local cresceu 24%. Bem menos que os 65% conseguidos entre 2010 e 2011, mas um resultado positivo mesmo assim.