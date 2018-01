Sony diz ter vendido 4;1 milhões de controles Move - Link - Estadão

A Sony afirmou nesta terça-feira, 30, que vendeu 4,1 milhões de controle Move em todo mundo nos dois meses desde o lançamento, o que coloca seu novo sistema de jogos com sensores de movimento à frente da versão da Microsoft, o Kinect, a um mês do Natal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Sony lançou o controle de videogame em setembro na América do Norte e em outubro no Japão. O aparelho pode ser comprado como acessório separado ou junto com o PlayStation 3.

Na segunda-feira, a Microsoft havia anunciado que vendeu mais de 2,5 milhões de unidades do Kinect, seu sistema de sensores de movimento que não depende de controles, em todo o mundo, apenas 25 dias depois de seu lançamento, em linha com o esperado para atingir sua meta de 5 milhões de unidades até o fim da temporada de vendas de Natal.

/ Bill Rigby (REUTERS)