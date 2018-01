Sony Ericsson vê lucro em smartphones - Link - Estadão

A fabricante de celulares Sony Ericsson anunciou seu segundo lucro trimestral consecutivo nesta sexta-feira, favorecida pelo aumento das vendas de celulares inteligentes, mas manteve sua posição de que o mercado crescerá apenas ligeiramente este ano.

Depois de um ano prejudicado pela retração dos consumidores quanto a gastos com celulares novos, a perspectiva do setor melhorou nos últimos meses. No entanto, a concorrência no segmento de celulares inteligentes segue acirrada e a recuperação econômica mundial ainda parece frágil.

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, alertou para problemas no lucro em junho, informando que seus celulares inteligentes estavam enfrentando dificuldades para concorrer com o iPhone, da Apple.

A Sony Ericsson, controlada por Sony e Ericsson, vem reduzindo custos e reformulando sua linha de produtos, de modo a oferecer mais celulares com funções semelhantes às dos computadores e links para sites de redes sociais.

A estratégia para os celulares inteligentes parece ter funcionado, e o preço médio de venda de um celular da companhia disparou no segundo trimestre para 160 euros, ante previsão de 134 euros.

Isso ajudou a elevar o lucro antes de impostos no segundo trimestre a 31 milhões de euros (39,7 milhões de dólares), contra projeção de 16,5 milhões de euros segundo pesquisa da Reuters. Em igual período de 2009, a empresa teve prejuízo de 283 milhões de euros.

“Foi um anúncio positivo de resultados, melhor (que o esperado) quanto a faturamento, margem e receita antes de juros e impostos,” disse Per Lindtorp, analista da Erik Penser. “Ao mesmo tempo, a Sony Ericsson passa por uma recuperação, situação em que as coisas podem mudar rapidamente. Mas sua posição parece muito forte, e a linha de produtos é boa.”

A quinta maior fabricante mundial de celulares lançou os celulares inteligentes Zperia X10 e Vivaz, no primeiro trimestre, enquanto o Xperia X10 Mini e Xperia X10 Mini Pro começaram a ser distribuídos no final do segundo trimestre.

