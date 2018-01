Sony espera que PS4 dê lucro mais rápido - Link - Estadão

Fabricante espera que o novo videogame PlayStation 4 dê retorno financeiro em menos de quatro anos

LOS ANGELES – A gigante de eletrônicos Sony pretende obter um lucro com o seu novo console de videogame mais rápido do que fez com o PlayStation 3, gerenciando custos e mantendo a sua tecnologia semelhante à dos computadores pessoais.

A Sony Computer Entertainment, divisão de games da empresa, levou quatro anos para gerar lucro com sua última geração de consoles PlayStation 3. Para o seu novo PlayStation 4, a empresa disse que quer encurtar esse período inicial de perda.

“Tomamos algumas decisões estratégicas em torno da estrutura de custos, a arquitetura do próprio sistema e componentes-chave, que são radicalmente diferentes das decisões que tomamos no PlayStation 3″, disse Andrew House, presidente-executivo do grupo Sony Computer Entertainment, em uma entrevista no final da terça-feira.

Para o seu novo console, a empresa optou por uma arquitetura técnica semelhante à de um PC para gerenciar os custos e aumentar a produção com facilidade, disse House.

Na Electronic Arts Expo, maior feira de videogames do mundo, em Los Angeles, a empresa anunciou na segunda-feira que a próxima geração de consoles PlayStation 4 terá um preço de 399 dólares, que é 100 dólares mais barato que seu concorrente da Microsoft, o Xbox One, que estará à venda em novembro.

A Sony também está integrando as capacidades de jogos em nuvem para que usuários possam jogar videogame hospedados em servidores.

Analistas têm questionado a capacidade dos serviços de jogos em nuvem para oferecer experiências de jogo nas quais os usuários podem jogar sem latência ou atraso.

