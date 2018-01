Sony está desenvolvendo relógio feito de papel eletrônico - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Sony está desenvolvendo um relógio feito de papel eletrônico para ser lançado no mercado no ano que vem, segundo a Bloomberg.

Com o uso do e-paper, todo o relógio funcionaria com uma grande tela capaz de mudar de aparência. O foco da Sony seria sobretudo no estilo do produto para se sobressair diante de concorrentes, em vez de focar em novas funções.

O produto seria o primeiro a ser desenvolvido por uma nova divisao da empresa japonesa criada no início do ano e totalmente dedicada a criar produtos inovadores e de alta tecnologia sugeridos por funcionários. A empresa teria recebido 187 projetos de funcionários, sendo que 80 deles avançaram, incluindo o relógio.

Essa divisão seria totalmente focada em inovação de ruptura com a meta de criar dentro da Sony produtos que não se encaixam nas categorias de negócios já existentes na empresa.

Ontem, a Sony anunciou que planeja reduzir suas linhas de TVs e celulares para cortar custos, contando com um avanço multibilionário da receita advinda da unidade do PlayStation 4 e do negócio de sensores de imagem nos próximos três anos.