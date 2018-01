Sony estuda vender divisão de PCs Vaio - Link - Estadão

TÓQUIO – A Sony está em negociações com o fundo de investimento Japan Industrial Partners para vender sua unidade deficitária Vaio, responsável pela fabricação de PCs, disse uma fonte familiar com o assunto nesta quarta-feira, 5.

Uma nova empresa seria consolidada pela Japan Industrial Partners para tomar conta das operações de marca da Vaio no Japão, de acordo com o que diz o plano em consideração, disse a fonte.

Detalhes financeiros da nova empresa ainda estão sendo discutidos. A fonte ainda acrescentou que a Sony está considerando uma retirada do mercado de PCs no resto do mundo.

Vendas de PCs tradicionais estão caindo à medida que smartphones e tablets ganham popularidade. No mundo todo, o envio de PCs às lojas está prevista para atingir 278 milhões de unidades, uma queda de 7% face a 2013 de acordo com a Gartner.

Já a área de telefones móveis devem dominar o envio no mundo todo, com 1,9 bilhão de dispositivos em 2014 – 5% a mais que em 2013, também de acordo com a Gartner.

O jornal japonês The Nikkei, que cobre o mercado asiático, disse nessa semana que a unidade de produção de PCs pessoais da Sony deve ser vendida por U$ 493 milhões, e que a Sony reteria apenas uma pequena fatia da nova empresa. A baixa venda de PCs deve levar à Sony a demonstrar perdas pela primeira vez em dois anos no balanço anual que se encerra em março de 31. A empresa deve divulgar seus resultados na quinta-feira, 6.

Além disso, a emissora de TV japonesa NHK divulgou no sábado que a Lenovo entrou em negociações com a Sony para tomar criar uma joint-venture e tomar conta da Vaio fora do Japão.

/REUTERS