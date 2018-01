Sony fará filme baseado na vida de Steve Jobs - Link - Estadão

Longa será baseado na única biografia autorizada do cofundador da Apple

Biografia será lançada no próximo dia 24 de outubro.

SÃO PAULO – A Sony está perto de fechar um acordo para produzir um filme sobre a vida de Steve Jobs, baseado na única biografia autorizada do cofundador da Apple, morto na semana passada aos 56 anos após uma longa batalha contra um câncer.

As cifras do acordo, segundo o site, chegam a sete dígitos.

O livro de Walter Isaacson, ex-editor da revista Time, será lançado no próximo dia 24, mas já figura na lista dos mais vendidos da Amazon.

Ele é baseado em mais de quarenta conversas com Steve Jobs e em outras cem entrevistas com familiares, amigos e colegas. Isaacson já escreveu biografias de Albert Einstein e Benjamin Franklin.

Se o acordo for adiante, a produção do filme para a Sony deve ficar a cargo de Mark Gordon, que esteve à frente de títulos como O Resgate do Soldado Ryan.

/Renan Carreira (Agência Estado)