Sony lança edição comemorativa cinza do PS4 pelos 20 anos do PlayStation - Link - Estadão

Edição comemorativa é na cor cinza, assim como a primeira versão do PlayStation. FOTO: DIVULGAÇÃO Edição comemorativa é na cor cinza, assim como a primeira versão do PlayStation. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO - A Sony anunciou nesta quarta-feira o lançamento de uma edição especial do PlayStation 4 em comemoração ao vigésimo aniversário de lançamento da primeira versão do videogame da companhia, em 1994.

A versão especial lembra o console original da companhia japonesa, com o videogame e todos os acessórios na cor cinza original, e tem previsão de custar 499 dólares na América do Norte e 49.980 ienes no Japão.

A Sony disse também em comunicado que a edição comemorativa será limitada a 12.300 unidades em todo o mundo, número que reflete a data em inglês do lançamento da primeira versão do console.

Não há previsão de vinda para o Brasil da edição comemorativa ou preço em reais para o console, segundo a assessoria de imprensa da Sony no país.

Segundo a Sony, o PlayStation original acumulou vendas de 100 milhões de unidades no mundo entre 1994 e 2004.

Nos Estados Unidos, a edição comemorativa do aparelho estará disponível em pré-encomenda a partir de 6 de dezembro. A companhia não informou quantas unidades estarão disponíveis para a venda./REUTERS