Sony lança TVs 3D em junho - Link - Estadão

A Sony vai lançar televisores 3D em junho, ingressando em um mercado cada vez mais lotado que aposta que os revolucionários aparelhos se tornarão o novo produto quente do setor de eletrônica.

A fabricante dos televisores de tela plana Bravia espera que os modelos 3D respondam por 10% dos mais de 25 milhões televisores LCD que planeja vender em seu próximo ano fiscal.

Howard Stringer, presidente-executivo da Sony, tem fortes esperanças de que a transição rumo ao 3D estimule muitas das operações de negócios da companhia, que variam de televisores, câmeras digitais e aparelhos de DVD Blu-ray a videogames.

“A Sony é uma concorrente formidável para a Samsung porque está liderando o setor de videogames. E serão provavelmente os usuários ardorosos de videogames que adotarão primeiro os televisores 3D,” disse Alex Oh, analista da Hanwha Securities, de Seul.

“Nesse sentido, a Sony, que está planejando se tornar uma companhia de entretenimento abrangente, tirará vantagem de suas operações de videogames, conteúdo e filmes, se comparada à Samsung e LG, que continuam concentradas em hardware,” disse.

Em desvantagem diante da líder setorial Samsung Electronics, a Sony disputa com a LG Electronics a posição de segunda maior fabricante mundial de TVs de tela plana. A fabricante do console PlayStation 3 planeja lançar um software de videogame em 3D por volta de junho, em tempo para o lançamento dos novos televisores.

No mês passado, a Samsung colocou televisores 3D à venda na Coreia do Sul, e anunciou o lançamento mundial desses produtos para este mês, com o objetivo de vender pelo menos dois milhões de aparelhos 3D este ano.

A Panasonic, quarta maior companhia do setor, planeja lançar TVs 3D nos Estados Unidos na quarta-feira, e diz que vai cooperar com a Best Buy, a maior cadeia norte-americana de varejo de eletrônicos, para promover os novos produtos.

Muitos dos fabricantes de televisores esperam que a nova tecnologia seja um estímulo tão grande para o setor quanto a transição dos televisores preto e branco para os coloridos foi.