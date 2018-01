Sony libera acesso gratuito à PSN - Link - Estadão

O vice-presidente da Sony, Kazuo Hirai, pede desculpas em coletiva neste domingo, 1, em Tóquio. FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

A Sony conquistou alguns jogadores depois que começou a oferecer acesso gratuito a conteúdo premium da PlayStation Network como forma de compensar o vazamento de detalhes pessoais de 78 milhões de contas de usuários.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Muitos usuários do PlayStation em todo o mundo ficaram zangados e frustrados com a demora da Sony em alertá-los sobre uma das maiores violações de segurança na história da Internet. Um primeiro aviso da empresa só surgiu uma semana depois que a Sony detectou um problema na rede, em 19 de abril.

No domingo, a empresa pediu desculpas e disse que reativará a PlayStation Network gradativamente, com segurança ampliada, e que oferecerá alguns conteúdos gratuitos aos usuários.

“O estrago está feito para a Sony não importa em que escala a empresa venha distribuir conteúdo a essa altura. A companhia terá que realizar um esforço prolongado para reconquistar a confiança dos clientes”, disse Jay Defibaugh, diretor de pesquisa de ações da MF Global, em Tóquio.

“Qualquer coisa que solape a disposição dos consumidores de fornecer detalhes de cartão de crédito à Sony representa um problema para sua estratégia de redes”, disse.

A Sony anunciou no domingo que oferecerá conteúdos gratuitos, o que inclui 30 dias de acesso grátis a um serviço premium, para os usuários existentes, e que em certas regiões pagará os custos de renovação de cartões de crédito. Essa compensação só será paga caso o usuário tenha sofrido danos com a invasão da PSN, informou a empresa sem acrescentar detalhes.

A notícia causou milhares de comentários no blog do PlayStation e na página da empresa no Facebook, muitos dos quais positivos.

“É bom descobrir que a Sony respeita e se preocupa tanto com seus clientes”, afirmou um usuário identificado como “Ragabunny”. “Honestamente, jamais duvidei da Sony quanto a isso. Como proprietário do PlayStation desde o primeiro console, sempre soube que eles são bons em reconhecer problemas em sua infraestrutura e no mundo dos jogos.”

Outros manifestaram insatisfação. “O ponto é que vocês pegaram nosso dinheiro e não protegeram nossos dados pessoais e de cartão de crédito. Nem sei como vocês poderiam compensar isso”, afirmou um usuário do site identificado como “rawstory”.

Alguns usuários comentaram ainda que vão ter interesse em registrar dados de cartão de crédito na rede no futuro.

“Apesar de eu nunca mais colocar informações do meu cartão em suas mãos de novo, se eu vier a comprar qualquer coisa da PSN vai ser via cartões pré-pagos”, disse o usuário “leukoplast”.

O Goldman Sachs estimou que o impacto total no resultado da empresa deve ficar abaixo dos 50 bilhões de ienes (US$ 615,5 milhões). Muitos usuários abrem múltiplas contas e o número total de cartões de crédito válidos registrados na rede é de 10 milhões.

// Isabel Reynolds e James Topham (Reuters)