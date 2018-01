Sony mostra pulseira; smartphone e tablet Xperia à prova d'água - Link - Estadão

BARCELONA – A Sony usou a feira de mobile de Barcelona para apresentar as atualizações da sua linha Xperia para smartphone e tablet, além de tecnologias vestíveis, como uma pulseira, chamada SmartBand, e um protótipo de câmera, que cumprirá a função de “diário visual”, capturando fotos aleatórias durante o dia de quem a estiver usando.

A Sony apresentou seu smartphone topo de linha e à prova d’água Xperia Z2 (ainda sem preço), que vem com processador de 2,3 GHz, 3 GB de RAM, bateria de 3.200 mAh (superior ao do Galaxy S5, que vem com uma de 2.800 mAh, o suficiente para 12 horas de vídeo), compatibilidade com 4G LTE e câmera de 20,7 megapixels que grava vídeos em resolução 4K. Em comparação com o antecessor (Z1), o smartphone tem câmera frontal superior (2,2 ante 2,0 MP), um pequeno upgrade no processador (Snapdragon 801 2,3 Ghz contra Snapdragon 800 2,2 Ghz), bateria melhor (200 mAh a mais), memória RAM (1 GB a mais), é mais leve (pesa 158g, 12 gramas a menos que o anterior) e sua tela é 0,2″ maior.

Com o mesmo nome, a companhia japonesa exibiu seu novo tablet com tela de 10,1 polegadas, também à prova d’água.

O descarregamento de Xperia Z2 no mercado deve ser feito no mês de março em data alinhada globalmente. Ao Link, o presidente da Sony Mobile Brasil, Ricardo Junqueira, disse que a empresa trabalha para que a estreia em mercado nacional não seja muito distante da data global, embora não descarte que o Brasil possa ter acesso aos aparelhos no mesmo dia que o resto do mundo. “Se fossemos importar, daria para fazer; mas como fabricamos no Brasil, o processo é um pouco diferente”, disse, adiantando que a produção será nacional, tendo em vista o abatimento de impostos.

“Quem não fabrica em território brasileiro perde poder de competição”, diz.

Os aparelhos Sony obtiveram certificação 58 em um sistema que avalia o nível de proteção de dispositivos eletrônicos à entrada de poeira e líquido. O primeiro número (no caso, o 5) refere-se ao sólido, em uma escala que vai de zero a seis. O segundo (no caso, o 8) refere-se à entrada de líquido e vai de 0 a 9, mais uma nota intermediária entre 6 e 7 intitulada 6K. Quanto maior, mais protegido. Vale lembrar que os dispositivos Samsung – relógios, pulseira e smartphone – obtiveram nota 67.

Assim como a fabricante sul-coreana dona dos Galaxys, a Sony deu seu passo rumo ao registro de dados diários a partir de tecnologias vestíveis, esperando atrair principalmente praticantes de atividades físicas. Chamado SmartBand, o dispositivo captura dados como batimento cardíaco, calorias queimadas, mas também monitora atividades diárias, como horas dormidas, músicas que escutou, livros lidos ou a quantidade de horas que passou dentro de um ônibus. O SmartBand sairá por 99 euros, é à prova d’água e também será lançado mundialmente em março.

Desenhado para ser um complemento aos dispositivos vestíveis, a chamada Lifelog é uma câmera que terá (quando deixar de ser um protótipo e chegar ao mercado, provavelmente em 2015) como objetivo registrar o dia-a-dia dos seus usuários. Como? Tirando fotos em certos horários do dia. Seu visual ainda não é definitivo, mas o conceito não deve ser abandonado pela companhia.