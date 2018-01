Sony não espera fazer dinheiro com smartphones este ano - Link - Estadão

Executivo Executivo anuncia a Playstation TV durante a E3, em junho. FOTO: Reuters

TÓQUIO – A japonesa Sony Corp alertou que não espera agora fazer dinheiro com smartphones este ano, citando uma demanda fraca, enquanto a fabricante de eletrônicos disse que a reestruturação ainda irá ajudar a ter um lucro nos negócios de TVs depois de 10 anos de perdas.

Com o seu lucro operacional dobrando entre abril e junho, impulsionado pelos negócios de videogames (Playstation) e a venda de um ativo, a Sony cortou nesta quinta-feira a meta de vendas de smartphones para este ano fiscal em 14%. A Sony agora espera um equilíbrio entre despesas e receitas no negócio este ano, ante previsão operacional anterior de 26 bilhões de ienes (US$ 253 milhões), e está revisando sua estratégia de médio prazo.

A Sony espera vender 43 milhões de smartphones este ano, abaixo da meta anterior de 50 milhões anterior, que o diretor de planejamento Hiroki Totoki classificou nesta quinta-feira como “um pouco agressiva”.

A empresa está cortando 5 mil empregos e dividindo sua unidade de TV em uma companhia separada.

Para o ano fiscal, a Sony cortou nesta quinta-feira 3% de sua meta de vendas de TVs, para 15,5 milhões, ante previsão anterior de 16 milhões. Isso ocorreu apesar do aumento trimestral das vendas de 10,5%, já que a Sony vendeu uma alta proporção de modelos premium, incluindo as de alta resolução 4K.

