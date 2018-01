Sony nega ataque a site do PlayStation - Link - Estadão

Site japonês do PlayStation. FOTO: REPRODUÇÃO

Uma medida de segurança adotada pela Sony tornou o site do PlayStation indisponível no Japão. A companhia fez o anúncio após uma reportagem da Bloomberg afirmar que o site saiu do ar em um ataque hacker.

A Sony usa o site para atualizar o público com informações sobre o ataque a seus servidores que comprometeu informações pessoais de mais de 100 milhões de usuários da PlayStation Network.

O site é separado da rede que está fora do ar desde 19 de abril.

Uma reportagem anterior da Bloomberg, afirmando que hackers haviam atacado o blog do PlayStation era incorreta, disse o porta-voz da Sony, Dan Race.

“Notícias da mídia afirmando que o site norte-americano PlayStation.com e o blog estavam parcialmente desativados devido a hackers são falsas”, afirmou. “Instalamos uma nova medida de segurança que tornou os sites temporariamente inacessíveis para certas regiões fora dos Estados Unidos.

A notícia circulou pelo Twitter e foi reproduzida por pelo menos mais de um site de notícias. Um representante da Bloomberg não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

O serviços do site do PlayStation ainda estão desativados no Japão, disse Race, acrescentando que a Sony está trabalhando para trazê-los de volta o mais rápido possível.

