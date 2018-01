Sony oferece descontos após ataque hacker - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Sony formalmente pediu desculpas a usuários da sua plataforma de videogame que teve sua rede PlayStation Network (PSN) invadida por um ataque hacker no Natal. Um grupo intitulado Lizard Squad assumiu a autoria do ataque que deixou o serviço offline.

A rede PSN, que conta com cerca de 110 milhões de usuários no mundo todo, não ficou estável até o dia 28 de dezembro. A rede Xbox Live, da Microsoft, também sofreu ataque na época, mas voltou ao ar no mesmo dia.

Como parte do pedido de desculpas, a empresa disse que oferecerá “em algum momento neste mês” um desconto por tempo limitado de 10% em compras na PlayStation Store a todos os membros da rede “para demonstrar nosso agradecimento por sua paciência”.

Não foi a primeira vez que a rede PSN foi alvo de hackers. Em abril de 2011, um grupo hacker invadiu a rede e passou a vender uma lista com dados de cartões de crédito de seus usuários na web por US$ 100 mil. Na época, o presidente da empresa veio a público pedir desculpas. Em maio, novos sites foram atacados e a empresa já contabilizava os prejuízos em US$ 3,2 bilhões.

Neste ano, após o anúncio do filme A Entrevista, que conta a história de dois jornalistas recrutrados pela CIA para matar o líder norte-coreano Kim Jong-un, a empresa passou a ser atacada novamente por hackers. O sistema da companhia ficou fora do ar por dias e cinco filmes foram vazados.

Preso

Um suposto responsável pelos ataques de negação de serviço (DDoS) que derrubaram as redes Xbox Live e PlayStation Network no Natal foi preso nesta semana na Inglaterra.

Vinnie Omari, de 22 anos, seria membro do coletivo Lizard Squad. O jovem foi preso durante uma investigação de roubos ligados ao serviços de pagamentos móveis PayPal, mas o mandado de busca dizia que a Polícia vasculharia seus celulares, computadores e contas de e-mails “devido a relação com ataque hacker à PSN e Xbox Live”.

Vinnie Omari chegou a dar entrevistas ao canal Sky News como um “analista de segurança” ligado à comunidade para comentar os ataques às redes. Na ocasião, ele disse esperar que outros hackers se juntariam aos autores do crime para mais ofensivas.