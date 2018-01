Sony reduz preço do console Vita no Japão - Link - Estadão

Com usuários aderindo a jogos em smartphones e tablets, empresa quer estimular vendas do produto

Playstation Vita FOTO: Reed Saxon/AP Photo

TÓQUIO – A Sony reduziu nesta segunda-feira, 18, o preço do console Vita no Japão na tentativa de estimular as vendas do aparelho, já que usuários de games estão aderindo aos jogos gratuitos ou baratos dos tablets e smartphones.

A fabricante do console Playstation cortou o preço da versão 3G Wifi em 10 mil ienes (US$ 110), para 19.980 ienes. Todos os outros modelos tiveram redução.

Tables e smartphones estão desafiando o mercado de videogames, com consoles sofrendo em particular. A Sony cortou neste mês a previsão de vendas destes produtos, incluindo Vita e o mais antigo PSP, para 7 milhões de máquinas no ano até 31 de março, ante estimativa de 16 milhões no início do período.

O barateamento do Vita acontece antes de um raro evento do Playstation, em Nova York em 20 de fevereiro, quando a Sony deve apresentar o sucessor do Playstation 3.