Sony restaura PlayStation Network - Link - Estadão

A Sony confirmou nesta quinta-feira, 2, que sua rede de videogames online PlayStation Network (PSN) já está em plena atividade, salvo em algumas regiões da Ásia, após sofrer em abril um ataque de hackers que roubaram os dados de 77 milhões de usuários.

O serviço foi normalizado nesta quinta-feira depois de o acesso à rede ter sido suspenso ontem durante várias horas para trabalhos de manutenção do servidor, cruciais para o restabelecimento pleno do PSN, segundo confirmou à agência Efe um porta-voz da companhia.

Com a restauração de todas suas funções, a rede interativa da Sony para os consoles PS3 e PSP já tem disponível a PlayStationStore, que ainda permanecia desativada após a “invasão” de piratas virtuais em abril.

As únicas áreas onde o serviço ainda não está normalizado são Japão, Coreia do Sul e Hong Kong, detalhou a Sony, que não deu uma data concreta para o restabelecimento pleno do serviço nestes locais nem especificou as razões da demora.

O PSN foi suspenso em 21 de abril, após o roubo de dados, e acabou restabelecido parcialmente (sem a PlayStation Store) em 15 de maio na América do Norte, na Europa e em outras regiões.

No Japão e em outros países asiáticos o serviço foi reativado parcialmente em 28 de maio, mas ainda falta ativar a PlayStation Store, a loja virtual do PSN que permite aos usuários adquirirem e descarregarem jogos na rede.

O Qriocity, um serviço de downloads multimídia da Sony, também atacado em abril, funciona ainda parcialmente em todo o mundo.

