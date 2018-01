Sony se redime da E3 e traz avalanche de novidades - Link - Estadão

God of War III também foi mostrado novamente. Pelo jeito, Kratos converterá muitos jogadores indecisos para o mundo do PS3. Até agora, o PS3 não tem um título obrigatório, um símbolo. God of War 3 pode virar o jogo ou pelo menos catapultar a Sony à segunda posição do mercado, ocupada hoje pela Microsoft.

Também será lançada uma nova modalidade de games para download. Nos mesmos moldes da App Store da Apple, a Sony oferecerá pequenos games, com preços mais em conta, custando por volta de US$ 5. A nova loja, que oferecerá games de até 100 MB, será lançada junto com o PSPGo, no final do ano.

O PSP também receberá, até o fim do ano, um canal de quadrinhos. Em parceria com a Marvel, a Sony incluirá um leitor digital de quadrinhos no PSP, que acessará todo o conteúdo digital já vendido pela Marvel, além de novos quadrinhos que serão disponibilizados na rede PSN.

O mais bacana é que esse serviço será aberto para outros selos de quadrinhos, como a DC Comics, além de futuramente servir para revistas e livros.