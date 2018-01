Sony tem garantia de financiamento para fazer oferta pela EMI - Link - Estadão

Empresa conseguiu respaldo de fundo de investimento para fazer oferta pela gravadora britânica

TÓQUIO – A Sony assegurou o financiamento por um fundo de investimento de Abu Dhabi para fazer uma oferta pela companhia britânica de música EMI, segundo a imprensa, uma aquisição que poderia elevar o conteúdo de seu catálogo à medida que a empresa se empenha em competir com a Apple.

A Sony agora tem o respaldo do Mubadala, o fundo de investimento de Abu Dhabi, e do banco de investimento Raine para competir com outros interessados, entre eles a Universal Music e a Warner Music, de acordo com a Financial Times.

O Citigroup quer de US$ 3 bilhões a US$ 3,5 bilhões pela EMI, lar de artistas como Beatles e Coldplay, mas pode ter que dividir a companhia em duas, disseram fontes à Reuters.

A Sony se negou a comentar o assunto.

