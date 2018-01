Sony vende 321 mil PS Vita em dois dias - Link - Estadão

Compradores japoneses fizeram fila para comprar novo videogame portátil da empresa

PLAYSTATION VITA

SÃO PAULO – A Sony vendeu 321.400 unidades do PlayStation Vita, seu novo videogame portátil, em seus dois primeiros dias de vendas no Japão, afirmou a empresa de pesquisas Enterbrain nesta terça, 20.

—-

O resultado ficou aquém do da rival Nintendo, cujo 3DS vendeu 371 mil unidades em seus dois primeiros dias, disse a Enterbrain. No entanto, as vendas do 3DS despencaram semanas após o lançamento, forçando a Nintendo a reduzir o preço do aparelho e castigando sua previsão de lucro com produtos no ano.

A Sony quer evitar um destino semelhante oferecendo um leque de 24 jogos para o Vita no lançamento. Mas executivos admitem que o real desafio será manter as vendas nos próximos anos.

Fãs fizeram fila no Japão para estar entre os primeiros a receber o portátil, lançado no sábado. As vendas do Vita terão início nos Estados Unidos e na Europa em fevereiro.

O portátil anterior da Sony, o PS Portable, vendeu 166 mil unidades no primeiro dia de vendas em 2004. Até o momento, 73 milhões de unidades do videogame foram comercializadas.

/ Reuters