SonyEricsson abandona o Symbian - Link - Estadão

A Sony Ericsson não vai mais usar o sistema operacional Symbian em seus aparelhos. Foi a afirmação de Aldo Liguori, porta-voz da empresa, à revista BussinessWeek. A Sony Ericsson era uma dos últimos fabricantes, fora a Nokia – criadora do sistema operacional –, a ainda utilizar o Symbian. A empresa seguirá as concorrentes e passará a investir em celulares com o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google.

A informação já havia sido noticiada pelo diretor de tecnologia da Sony, Jan Uddenfeldt. “O Android é definitivamente o nosso foco”, disse o CTO, além de ressaltar que não descartaram o novo sistema operacional da Microsoft, Windows Phone 7, apesar da demora para “decolar”. “No entanto, neste momento não temos planos para novos produtos com Symbian”, disse o executivo ao jornal sueco Ny Teknik.

O Symbian é o mais popular dos OS para celular, tendo atualmente, segundo o instituto de pesquisa Gartner, 40,1% do mercado. Muito disso se deve à popularidade dos celulares Nokia. No mesmo relatório, há uma projeção de como esse mercado se desenvolverá. Em 2014, por exemplo, prevê-se que a Symbian terá 30,2 (queda de 9,9 pontos percentuais) e o Android, 29,6 (crescimento de 11,9 pontos).

A Motorola abandonou o SymbianOS no final de 2008 e a Samsung no mesmo período de 2009. Ambas optaram por priorizar seus negócios para o Android, além de desenvolverem seu próprio sistema como fez a Samsung com seu Bada.