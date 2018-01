Sopa é uma lei mal pensada; diz Zuckerberg - Link - Estadão

O CEO do Facebook criticou, em seu perfil na rede, as leis antipirataria que deve ser votadas até fevereiro

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, também está contra os projetos de lei americanos que pretendem barrar a pirataria e a violação de direitos autorais. Nesta quarta-feira, 18 — dia em que muitos sites protestam, como Google — o executivo disse em seu perfil que a internet é a ferramenta mais poderosa para criar um mundo mais aberto e conectado. Ele alerta para o fato de que não se pode deixar que leis “mal pensadas” interrompam o desenvolvimento da internet.

“O Facebook se opõe à SOPA e à PIPA, e nós vamos continuar a nos opor a quaisquer leis que prejudiquem a internet”, afirmou Zuckerberg. Ele ainda ressalta que o mundo precisa de líderes políticos “pró-internet”. “Nós temos trabalhado com boa parte desse pessoal por melhores alternativas para as propostas atuais. Eu encorajo você a conhecer mais essas questões e dizer a seu congressista que você quer que eles sejam pró-internet.”

A rede social, na página em que expõe sua visão sobre as leis, afirma que vê como problema a violação de propriedade intelectual e a pirataria online, mas não vê a Stop Online Piracy (SOPA) e a Protect IP Act (PIPA) como soluções. Isso porque elas causariam efeitos colaterais danosos, diz o site.

Entenda quais são as leis antipirataria que mobilizam a internet

