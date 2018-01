Sorriso sincero - Link - Estadão

O aplicativo Auto Smiley foi criado pelo artista plástico e desenvolvedor Theo Watson em menos de uma hora. De simplicidade ímpar, a única coisa que o Auto Smiley faz é reconhecer um sorriso pela webcam e convertê-lo em um emoticon de smiley face, o tradicional : )

O emoticon então é enviado para o programa que você estiver usando, seja ele uma janela de bate-papo ou o campo de texto do seu e-mail, por exemplo. Confira o funcionamento do Auto Smiley no vídeo abaixo.

O software usa bibliotecas de código gratuitas openFrameworks e é um projeto do Free Art & Technology. Por enquanto, está disponível apenas para Mac – baixe no site oficial a versão que melhor se adapta ao seu tipo de teclado.