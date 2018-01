South Park ironiza Facebook - Link - Estadão

No episódio de South Park exibido esta semana nos EUA, o alvo das piadas foi nossa rede social megalomaníaca preferida, o Facebook.

“You Have 0 Friends” mostra Stan e Kyle enfrentando a dura etiqueta social que obriga as pessoas a terem perfil no Facebook e a lidar com as dificuldades disso – ciúmes da namorada e relacionamento virtual com parentes.

No episódio, Kyle lida com o êxodo de seus amigos após adicionar um garoto nada popular à lista. Enquanto isso, Stan, que não quer participar da rede social, é tragado por ela devido às cobranças de seu pai, avó, amigos e namorada.

O episódio também faz considerações sábias sobre as dinâmicas do Facebook, como “amigas mulheres valem três vezes mais que amigos homens”. Também são citados o FarmVille e o ChatRoulette.

Os episódios de South Park são disponibilizados gratuitamente, em inglês, após sua exibição nos Estados Unidos, no site oficial da animação.

(colaborou Fred Leal)