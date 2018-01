SpaceX construirá no Texas sua primeira plataforma de foguetes - Link - Estadão

SpaceX foi criada por Elon Musk, fundador do PayPal. FOTO: DIVULGAÇÃO SpaceX foi criada por Elon Musk, fundador do PayPal. FOTO: DIVULGAÇÃO

AUSTIN – A empresa aeroespacial SpaceX anunciou na segunda-feira, 4, a escolha da praia de Boca Chica, no sul do Texas (EUA), para a construção de sua primeira plataforma de lançamento de foguetes comerciais ao espaço.

“Na SpaceX, estamos muito contentes de ampliar nosso trabalho no Texas com o primeiro complexo de lançamento comercial do mundo desenvolvido especificamente para as missões orbitais”, disse o diretor-geral da companhia, Elon Musk, em comunicado divulgado pelo escritório do governador, Rick Perry.

Musk também destacou que este complexo, que contará com uma contribuição de dinheiro público de US$ 15,3 milhões, criará cerca de 300 postos de trabalho, ampliará a base de provedores na região e será um polo turístico para o sul do Texas.

Perry, por sua parte, definiu como “lógica” a escolha do Texas, já que este território “esteve na vanguarda dos esforços de exploração espacial do país há décadas”.

“Além de fazer crescer a indústria aeroespacial no Texas, as instalações da SpaceX proporcionarão inumeráveis oportunidades para a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática no sul do Texas”, comentou o governador.

Fundada em 2002 e com sede na Califórnia, a SpaceX é uma empresa dedicada à fabricação e lançamento de foguetes e naves espaciais e em 2010 adquiriu um contrato de US$ 492 milhões relacionado com lançamentos comerciais ao espaço.

Seu fundador, Musk, se determinou como objetivo a chegada do homem a Marte e a empresa anunciou que no futuro dedicará a maior parte de seus esforços a este fim, para lançar em 2018 a primeira missão tripulada a esse planeta.

/EFE