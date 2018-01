SpaceX; do fundador do PayPal; pode valer US$ 10 bilhões - Link - Estadão

SpaceX foi criada por Elon Musk, fundador do PayPal. FOTO: DIVULGAÇÃO SpaceX foi criada por Elon Musk, fundador do PayPal. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, o homem que também criou o PayPal, está passando por uma rodada de investimentos que pode avaliar a empresa em até US$ 10 bilhões, segundo publicou o site americano TechCrunch.

A empresa, que tem planos de enviar naves tripuladas para Marte até 2018, tem feito avanços na construção de aeronaves e na assinatura de acordos para lançamentos espaciais em missões governamentais e também em voos comerciais. Segundo o TechCrunch, a rodada de investimentos atual deve captar cerca de US$ 200 milhões para a empresa — a maior parte deles, de capital vindo de fora dos EUA.

Criada em 2002, a empresa já levantou cerca de US$ 240 milhões em financiamento privado, com a última rodada de financiamento tendo sido feita em dezembro de 2012. Em seus primeiros dez anos de operação, a empresa assinou contratos na ordem de US$ 4 bilhões — quantia que inclui um acordo de investimentos da NASA na ordem de US$ 400 milhões. Além da missão Marte, a empresa tem um calendário planejado de mais de 40 missões espaciais até 2018.