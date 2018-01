Sponsored Tweets permite compra e venda de posts no Twitter - Link - Estadão

O Sponsored Tweets é o primeiro site que se propõe a intermediar as relações entre usuários do Twitter e possíveis anunciantes publicitários.

A ideia em si não é exatamente nova, já que existem sites semelhantes que fazem o mesmo tipo de ‘meio-de-campo’ entre blogueiros e campanhas publicitárias, como o Blogsvertise e o Sponsored Reviews.

Não precisa ter um número mínimo de seguidores para se cadastrar. O Sponsored Tweets usa a API do Twitter pra se logar na sua conta, e aí analisa seu perfil e sugere o preço que você deveria cobrar por cada tweet, além do preço por cada clique no link que você twittar (sim, as campanhas se baseiam no pagamento desses dois itens). Você também pode definir o tema das campanhas que lhe apetecem, as tags relacionadas e a classificação etária do conteúdo que você vai divulgar.

Para os anunciantes, também existem uma série de critérios a serem selecionados na escolha dos possíveis Twitters.

Claro que quanto maior o número de seguidores de um perfil, mais ele pode cobrar por tweet e por clique; além disso, o valor pode variar também de acordo com o teor do conteúdo divulgado (ou há dúvidas de que algumas pessoas vão criar perfis que só divulgam links pornô para poder cobrar mais pelos tweets).

Mas a principal falha do sistema reside justamente na possibilidade de instalar scripts para aumentar o número de seguidores (e então ‘inflar’ o preço a ser cobrado por suas postagens) e, obviamente, no que acontece quando alguém começa a postar muita bobagem no Twitter – os followers se vão. Logo, quanto mais publicidade, menos seguidores e, por consequencia, menos publicidade.