Spotify abre números para atrair músicos - Link - Estadão

Após críticas, serviço de streaming explica como paga artistas e projeta futuro com 40 milhões de usuários

SÃO PAULO – Depois de ser chamado de “último pum desesperado de um cadáver” por Thom Yorke (Radiohead) e ser rotulado por David Byrne (Talking Heads) como um “modelo que não sustenta o trabalho criativo de maneira alguma”, o serviço de streaming de música Spotify está abrindo seus números para provar para os músicos que pode ser uma ferramenta lucrativa e interessante para divulgação de seu trabalho.

É o que pretende fazer o Spotify Artists, um site que explica como o serviço paga os artistas.

De toda a receita que o serviço tem em um mês, 70% é destinada ao pagamento de direitos de publicação e gravação. Cada artista tem percentuais específicos sobre esses direitos, definidos por contratos com as gravadoras e distribuidoras de música, e recebe proporcionalmente com relação à quantidade de execuções que teve no sistema naquele mês. Além disso, o Spotify disse que cada música escutada em seu sistema gera entre R$ 0,02 e R$ 0,03.

Em outra estatística, o serviço mostra quanto faturaram discos de diferentes categorias, desde um “artista independente de nicho” até um “artista top 10 do Spotify”, e prevê quanto esses discos poderiam lucrar quando o site chegar a 40 milhões de assinantes.

“Sabemos que o Spotify não é perfeito para todos os artistas hoje, mas o que nós mostramos agora é a teoria por trás do serviço, e até onde queremos ir”, disse Mark Williamson, diretor artístico do site, em entrevista ao The Guardian.

Em 2013, o Spotify pagou mais de US$ 820 milhões em direitos autorais, e afirma que paga entre US$ 10 mil e US$ 14 mil por 1 milhão de execuções, superando YouTube(US$ 5 mil por milhão de execuções) e o rival Pandora (US$ 2,3 mil por milhão de execuções). “E isso só tende a crescer, porque temos só 24 milhões de usuários hoje. Se chegarmos a 140 milhões de usuários e 40 milhões de assinantes, poderemos pagar cinco vezes mais aos artistas”, diz Williamson.