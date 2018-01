Spotify anuncia chegada à Argentina - Link - Estadão

Lançamento do serviço de streaming musical no país vizinho aumenta expectativa de lançamento no Brasil

SÃO PAULO – Em meio às incertezas sobre quando o Spotify chegará de fato ao Brasil, o serviço de streaming musical anunciou nesta terça-feira, 24, sua estreia na vizinha Argentina e em mais três mercados: Taiwan, na Ásia; Turquia e Grécia, na Europa.

Com a novidade, o Spotify está presente atualmente em 32 mercados mundiais e aumenta a expectativa de sua chegada ao Brasil, onde especulava-se que o negócio seria lançado neste mês.

O Spotify é um dos serviços de streaming musical mais populares do mundo. Fundado na Suécia em 2006, conta com seis milhões de assinantes, mas o total de usuários chegaria a 24 milhões. Em novembro de 2012, o valor da empresa foi estimado em US$ 3 bilhões.

Em março, o Spotify abriu vagas para profissionais no Brasil. Em julho, o Estado revelou que o Spotify teria estreia no Brasil marcada para este mês e o evento Social Media Week São Paulo chegou a noticiar o lançamento no evento, o que foi desmentido pela organização depois.

No começo de setembro, o veículo Meio & Mensagem divulgou o nome do gerente-geral para América Latina da operação, Gustavo Diament, ex-diretor geral de marketing da Claro.

O Spotify encontrará um mercado brasileiro já disputado por empresas como Deezer e Rdio, além de populares opções gratuitas como YouTube e Grooveshark. Brasileiros já utilizam o Spotify registrando uma conta em outro território e acessando o serviço via proxy ou VPN.