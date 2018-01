Spotify anuncia sua chegada ao Brasil - Link - Estadão

“O Spotify está chegando ao Brasil”, diz o convite enviado nessa segunda-feira. “O Spotify está chegando ao Brasil”, diz o convite enviado nessa segunda-feira. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das mais recentes novelas do mundo da tecnologia parece próxima de chegar ao fim: o Spotify parece realmente cada vez mais perto de ter sua estreia oficial no Brasil. A empresa enviou na tarde dessa segunda-feira uma série de convites para a imprensa para um evento no dia 28 de maio, em São Paulo. O convite diz pouco sobre o que deve ser falado no evento, mas deixa claro que o Spotify está chegando ao País.

Atualmente, o Spotify já está em fase de testes no Brasil: a empresa tem distribuído convites para quem se inscreveu no site e feito promoções para quem quiser avaliar o serviço antes de seu lançamento. Já é possível escolher entre dois planos (Free, que deixa escutar de graça com anúncios, e o Premium, por US$ 5,99 por mês).

Problemas

Serviço de streaming de música líder no mundo, o Spotify parece ter enfrentado mais dificuldades que o esperado para estrear no Brasil. Atrasos na negociação com gravadoras e artistas brasileiros, problemas com o método de cobrança da plataforma, questões jurídicas e tributárias estão entre os entraves que impediram o lançamento no tempo previsto, segundo fontes do mercado.

Em junho de 2013, o plano da empresa era lançar o serviço em setembro, segundo fontes do mercado publicitário. Foi nessa época que a empresa começou a abordar uma série de agências em busca de anunciantes (a versão gratuita da plataforma inclui anúncios). Os planos mudaram depois para outubro e, na sequência, para o primeiro trimestre de 2014.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o Spotify afirma que a empresa está apenas lançando o serviço gradualmente para garantir a melhor experiência aos usuários brasileiros. “O objetivo é tornar o Spotify no Brasil algo além de uma versão traduzida do Spotify norte-americano e, por isso, está levando mais tempo para garantir a melhor experiência possível para fãs de música”, diz a nota.

“Eles tiveram problemas com a cobrança em real na plataforma”, diz uma pessoa com conhecimento do negócio do Spotify no Brasil. O Ministério da Justiça defende que lojas virtuais com atuação no País façam a cobrança em real, e não em dólar. O tema é polêmico. Por cobrar em dólar, a Apple foi notificada pela pasta no ano passado. Mas a empresa continua a usar a moeda americana.

Outra fonte afirma que o Spotify passou ainda por um “choque cultural”. As particularidades do País – que incluem não só as questões tributárias como leis muito diferentes – teriam deixado os gringos impacientes.

Além disso, até março, a empresa ainda não havia conseguido vender todas as cinco cotas de patrocínio disponíveis, avaliadas inicialmente em R$ 600 mil cada. Fiat e Heineken confirmam já ter fechado contrato com a empresa. A LG tem um acordo global com o Spotify, mas diz que o patrocínio local está em negociação. “Eles agora estão correndo para lançar antes da Copa do Mundo”, diz uma fonte que teve contato com a equipe do Spotify.

