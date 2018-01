Spotify chega ao Brasil; mas ainda cobra em dólar - Link - Estadão

Gustavo Diament, do Spotify, apresenta o serviço para a imprensa em coletiva realizada em São Paulo. FOTO: Werther Santana/Estadão Gustavo Diament, do Spotify, apresenta o serviço para a imprensa em coletiva realizada em São Paulo. FOTO: Werther Santana/Estadão

SÃO PAULO - A novela Spotify finalmente chegou ao fim. Depois de meses de espera, o líder global no mercado de streaming de música começa suas operações no Brasil nessa quarta-feira, 28.

Com acervo de 30 milhões de músicas, o serviço finalmente está aberto para qualquer usuário, oferecendo dois planos diferentes: um gratuito, que permite escutar músicas no PC com interrupções de anúncios, e outro pago, que possibilita o acesso através de dispositivos móveis, oferece melhor qualidade de áudio e a sincronização de conteúdo entre as diferentes plataformas utilizadas pelo usuário (como PC e smartphone, por exemplo).

A mensalidade do plano pago, chamado Premium, é de US$ 5,99, e por enquanto só pode ser contratada por quem tem cartão internacional. A previsão para que o serviço comece a cobrar em reais – e possa ser contratado também por cartões de crédito nacionais – é de duas semanas, de acordo com Mia Nygren, diretora de alianças estratégicas para a América Latina. A mensalidade será então de R$ 14,90.

Contra os piratas

A chegada do Spotify foi anunciada na manhã dessa quarta-feira, 28, em uma coletiva de imprensa em São Paulo, que contou com a presença de Gustavo Diament, diretor do serviço para a América Latina, e dos artistas Fernanda Takai, Gaby Amarantos e Marcelo Jeneci. Em conversa com o Link, Jeneci descreveu o momento atual do mercado fonográfico como um “declínio”, mas acredita que a situação é saudável. “Isso incentiva a criação e melhora a música”, disse o cantor paulistano.

No encontro, Diament garantiu que o principal rival do Spotify não são os outros serviços de streaming do País, mas sim o mercado pirata. “Queremos reduzir a pirataria no Brasil em 30%”, diz ele.

Diament garantiu que o serviço só chegou ao Brasil quando a empresa acreditou que era o momento certo. “Não estamos apenas traduzindo o serviço e jogando no Brasil. Queremos saber do que o brasileiro gosta”, diz ele, que comentou na coletiva que mais de 400 mil emails foram cadastrados durante o período de testes do serviço no País.

O Spotify chega ainda ao Brasil com parcerias fechadas com cinco grandes anunciantes: Nivea, Heineken, FIAT, Unilever e LG, e investe na propaganda agressiva: “Você pagaria menos que um cinema por mês para ouvir a música que quiser quando quiser?”, propagandeou Diament.