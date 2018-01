Spotify descobre os artistas que mais fazem as pessoas dormirem - Link - Estadão

Ed Sheeran (Esquerda) e Sam Smith (Direita) são os cantores mais populares na hora do sono. FOTO: AP Ed Sheeran (Esquerda) e Sam Smith (Direita) são os cantores mais populares na hora do sono. FOTO: AP

SÃO PAULO – O serviço de streaming de música Spotify fez uma pesquisa para descobrir quais são as músicas favoritas dos seus usuários na hora de dormir. Para isso, avaliaram 2,8 milhões de listas de músicas criadas com esse intuito e descobriram que os artistas mais soníferos do momento são os cantores britânicos Ed Sheeran e Sam Smith.

Ed Sheeran está no topo das paradas com a sua música “Thinking Out Loud”, mas essa não é a única canção dele que faz sucesso para dormir. Sete das primeiras 20 músicas mais encontradas nas listas para dormir do serviço pertencem a ele. Outro queridinho dos dorminhocos é o também britânico Sam Smith, um dos artistas mais premiados no último Grammy. Os dois cantores estão entre os mais tocados do Spotify.

O serviço de streaming aproveitou a pesquisa para montar uma playlist com as 20 músicas mais tocadas para dormir. Estão na lista artistas como Ellie Goulding, John Legend, Passenger, Birdy, Rihanna e Coldplay. Confira os cinco primeiros da lista abaixo e clique para ouvir a lista completa.

1. Thinking out loud – Ed Sheeran

2. Stay with Me – Sam Smith

3. Love me Like You Do – Ellie Goulding

4. I See Fire – Ed Sheeran

5. I’m Not The Only One – Sam Smith