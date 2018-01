Spotify deve fechar acordo com a Warner Music até setembro - Link - Estadão

Reuters/Dado Ruvic Spotify pode fechar acordo com Warner Music, gigante do setor de música.

O serviço de streaming de música Spotify está prestes a fechar um acordo de licenciamento de música com a Warner. De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, esse é o último grande contrato que a empresa de streaming espera fechar antes de entrar em uma listagem no mercado de ações dos Estados Unidos.

As duas empresas estão bastante otimistas com o acordo e esperam oficializá-lo em setembro. Segundo fontes, o Spotify teria aceitado lançar álbuns para seus assinantes com exclusividade em troca de pagar menos royalties para a gravadora.

No entanto, ainda há questões pendentes. O Spotify, que foi recentemente avaliado em US$ 13 bilhões, está pressionando por uma divisão de receita igualitária de 50%, mas a Warner Music está exigindo manter pelo menos 52% dos royalties. Hoje, o serviço de streaming paga 55% dos royalties à Warner.

Do outro lado, a gravadora está pressionando para receber um pagamento adiantado fixo, independentemente do crescimento do número de assinaturas, segundo uma das fontes. A Warner também teria pedido proteção contra o aumento potencial de artistas independentes na plataforma, já que o Spotify, ao longo dos anos, vem investindo em artistas pouco conhecidos para reduzir a influência das grandes gravadoras no serviço.

De acordo com a Reuters, a Warner estaria disposta a reduzir sua taxa de royalties de 55% para 52% desde que essas questões fossem resolvidas.

Outros acordos. No início deste ano, a empresa sueca de streaming assinou um contrato de licenciamento com a Universal Music Group, a maior gravadora do mundo, para reduzir a taxa de royalties de cerca de 57% para 52%, graças ao número crescente de assinantes. Um acordo semelhante foi feito com a Sony Music.

A Spotify não divulgou os termos dos negócios com a Universal, mas especula-se que o serviço de música concordou em restringir os lançamentos para os assinantes por algumas semanas antes de oferecer acesso aos usuários gratuitos.

Ações. Uma das fontes ouvidas pela Reuters disse que o Spotify contratou a Goldman Sachs e a Morgan Stanley para aconselhá-lo em uma listagem do mercado de ações, que deve vir a público no final deste ano ou no início do próximo.

A Spotify registrou receitas de €2,9 bilhões em 2016, um aumento de 51% em relação a 2015, de acordo com os registros de junho da empresa. Na data, o serviço tinha 53 milhões de assinantes, o que equivale a 40% dos assinantes de streaming de música do mundo, de acordo com o MIDiA Research. Considerando os ouvintes não-pagantes, o serviço tem 140 milhões de usuários ativos.

Em comparação, a Apple tinha 19% — ou 28,2 milhões de assinantes em junho — , enquanto a Amazon possuía 12%, ou 16 milhões de assinantes, estima o MIDiA Research.